大陸安徽一名飼主近日發現，家中的愛犬臉部腫脹，腫得像豬頭，趕緊帶牠到獸醫院檢查，醫師研判，牠應該是被毒蛇咬傷，治療期間牠趴在主人腿上，身體還微微顫抖，表情看似非常委屈，讓不少人直呼「雖然牠被毒蛇咬很慘，但還是忍不住想笑」。

根據《梨視頻》報導，安徽淮南一名飼主近日發現，他的愛犬臉部詭異腫脹，嘴巴下半部腫成一圈，嚇得趕緊將牠送往獸醫院，盧姓醫師提到，以小狗的傷口來看，推測牠應該是被毒蛇咬傷，隨即幫牠進行治療，目前小狗已漸漸消腫，並無大礙。

影片中可見，小狗趴在主人大腿上，正在接受治療，但身體卻不斷發抖，表情顯得相當無奈，似乎覺得自己很委屈，不少網友笑著說，「狗狗氣到發抖：我都成這樣了，你們竟然還笑我」、「又慘又好笑，不好意思，我實在是忍不住」、「狗狗有罪受了，不過胖胖臉蠻可愛的」。

狗生性貪玩又好鬥，遇到其他動物時，總喜歡逗弄對方，狗被咬傷腫成豬頭的事件層出不窮，巴西聖保羅一隻狗「索爾」曾找豪豬單挑，臉部被豪豬扎了上百根針，痛苦地躺在後院呻吟，讓主人看了相當頭痛，因為這並非愛犬第一次找豪豬單挑，無奈他當時失業，付不出醫療費用，只能PO出愛犬的照片求助，而牠打輸的慘狀曝光後，在網路上引發討論。