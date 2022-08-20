大陸四川3名男子先前騎機車出門，在路旁看到一隻小貓頭鷹，他們趕緊下車查看，有趣的是，小貓頭鷹看到人後，竟非常有禮貌地鞠躬，模樣非常可愛，隨後他們幫助小貓頭鷹回到樹上，不少網友著說「貓頭鷹鞠躬是在求幫忙，奈何語言不通」，不過專家警告，若在野外看到掉出巢的小貓頭鷹，不要用手直接碰觸，牠們沾到人類的味道會被成鳥拋棄。

根據《新浪新聞》報導，四川邛崍市3名男子6月時騎車出門，在樹林間的道路上發現一隻小貓頭鷹，牠待在馬路中間一動也不動，他們便下車查看，而貓頭鷹看到人後，不僅不害怕，甚至還不斷點頭鞠躬，模樣非常可愛，這段影片近日曝光引發討論，其中一名男子最終將貓頭鷹放在手心，向上一拋幫助牠回到樹上。

不少網友看了影片後表示，「貓頭鷹鞠躬是在求幫忙，奈何語言不通」、「貓頭鷹：我明明再示威警告，這些人居然覺得我可愛」、「看起來好像動畫裡的角色」，也有內行人解釋，小貓頭鷹應該在學飛時，不小心掉了下來，牠待在原地等成鳥來接，「上下擺頭是因為貓頭鷹眼珠不能轉動，要靠擺頭確認目標位置」。

丹陽市自然資源和規劃局人員表示，每年5、6月是小貓頭鷹學飛時期，有些飛行能力較差的，就容易掉落在郊區道路、小樹林旁等，民眾若在野外遇到貓頭鷹幼鳥，不要直接用手碰觸救援，因為貓頭鷹身上有特殊氣味，如果不小心沾染到人體的味道，就算牠回到巢裡，也可能會遭拋棄，民眾若不知如何處理，可以通報相關單位，或在手上套塑膠袋，將小貓頭鷹挪到附近安全的地方，貓頭鷹媽媽能憑叫聲找到牠。