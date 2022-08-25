俄羅斯近日發生一起恐怖意外，當時一架客機停在停機坪加油，為下一次飛行做行前準備，一名48歲地勤人員則在飛機下工作移動，未料當他往機頭方向走的時候，疑似沒有注意到螺旋槳仍在轉動，下秒頭部就遭擊中，一片血霧瞬間在空中炸開，他也當場倒地身亡。

綜合當地媒體報導，這起事件發生在本月19日，一架安托諾夫An-24客貨機正停在別洛亞爾斯克機場（Beloyarsky Airport）的停機坪加油，48歲的地勤人員安德烈（Andrei Abakumov）則在飛機下方移動，從機尾處往機頭方向走去，但他似乎沒有注意到飛機的螺旋槳仍在轉動，下秒就不幸被擊中頭部，當場倒地身亡。

《真理報》指出，安德烈的工作是負責讓飛機做好起飛準備，從監視器畫面可以看到，事發時他正在客機旁工作，但當他走向機頭的途中，就被仍在運轉的螺旋槳擊中頭部，一片血霧瞬間在空中炸開，接著就倒地不起，附近的同事見狀立刻上前幫忙，但等醫護人員趕到現場早就為時已晚。

據了解，涉事的安托諾夫An-24客貨機屬於俄羅斯第四大航空公司「屋塔航空（UTair）」，正準備飛往柏雷佐沃（Berezovo）。屋塔航空發言人表示，當局得知消息後，已經派出一組人馬到現場調查，試圖釐清安德烈的死因。