泰國一對情侶近日前往一家烤肉店慶生，沒想到在食用象牙鳳螺時，竟吃到一顆有珍珠之王稱號的「美樂珠」，雖然只有米粒大小，但卻價值百萬泰銖（約新台幣85萬元），讓他們又驚又喜。

根據泰媒報導，一對住在帕堯府（Changwat Phayao）的情侶，近日和友人相偕在清萊一家烤肉店慶生，由於店內採用自助式，每人收費299泰銖（約新台幣252元），當天店家備有燒烤、鍋物等餐點，其中一道就是烤象牙鳳螺，沒想到男子在吃螺肉時，突然咬到不明物體，原以為是象牙鳳螺沒洗乾淨，才會殘留小石頭，男子立刻吐出螺肉仔細查看，怎料剝開後卻發現是一顆粉橘色、約莫米粒大小的物體，當下決定先帶回家和女友一起研究。

結果一查不得了，兩人懷疑這應該是一顆超罕見且有珍珠之王稱號的「美樂珠」（Melo Pearl），果然將珍珠送到清邁寶石檢測實驗室，經專家鑑定證實是一顆真正的美樂珠，雖說只有米粒大小，但初步估計價值超過100萬泰銖（約新台幣85萬元）。

世界上最頂級珍貴的珍珠，非美樂珠莫屬，它出自美樂海螺，有著如陶瓷般的晶亮光澤，顏色呈橘黃、橘紅、淺黃或米黃色，其中以接近成熟木瓜的橙色最為珍貴，因為美樂珠僅能仰賴自然採收，無法人工養殖，且從海螺中發現的機率僅幾千分之一，數量極其稀少，拍賣市場也不常見，因此每每都能拍出令人咋舌的天價。2003年香港拍賣會上，就曾有一顆重達20公克的美樂珠，以270萬美元成交（約新台幣8157萬元），當時創下單顆珍珠賣出價格的世界紀錄。