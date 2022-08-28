Mans is out here bringing a bald eagle through TSA at CLT Douglas 😂🦅 pic.twitter.com/zQm0Mlt620 — Elijah Burke (@ElijahWhosoever) August 22, 2022

美國北卡羅來納州當地機場近日出現一幕獵奇景象，一隻體型碩大的白頭海鵰（Bald eagle）竟然乖乖站在訓練師的手上，正在排隊過安檢，準備登機，讓周圍的旅客嚇了一大跳，忍不住拿出手機狂拍。

綜合外媒報導，一隻名叫克拉克（Clark）的19歲白頭海鵰，22日出現在夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport），引起不小騷動。美國運輸安全管理局東南管區（TSA Southeast）在推特公開克拉克通過安檢的照片，並打趣笑說，他們決定讓克拉克的翅膀休息一下，搭民航機飛行。

根據現場畫面顯示，由於克拉克接受過展翅訓練，所以當牠跟訓練員乖乖排隊等候安檢時，還刻意拍動了翅膀作勢飛翔，霸氣爆棚的模樣，讓周圍的人也忍不住拿出手機拍下牠的英姿。

報導指出，克拉克2002年出生於密蘇里州的世界鳥類庇護所（World Bird Sanctuary），當時該組織正在繁殖瀕危的白頭海鵰，打算放歸野外，但因為克拉克孵化時腳上鱗片畸形，一到冬季便容易凍傷或失去腳趾，所以沒有和其他手足一樣被野放，反而在幼年時開始進行飛行訓練，後來成為庇護所的「飛行大使」，在各地運動賽事或各式活動中都可以看見牠的身影。

白頭海鵰是北美洲的一種大型猛禽，身長可達96公分，翼展168到244公分，20世紀時幾乎在美國本土出現區域性的物種滅絕，如今復育有成，已正式從美國瀕危物種列表中被移除。另外，白頭海鵰是美國的國鳥，也是代表美國最主要的標誌之一，經常出現在各類和美國有關的廣告、宣傳圖片、電影中；同時，白頭海鵰也是美國國徽最中心的組成部分。