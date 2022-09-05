現代部分富二代會在社群平台上炫富，拍照炫耀自己的豪車、豪宅，但如果是古代的富二代又會怎麼炫富呢？有些人仗勢自己有錢，連皇室都沒在怕，經常和皇室成員攀比誰的錢比較多；也有人生活奢侈淫糜，收了無數妻妾、侍女和丫鬟，要求她們做各種令人難以啟齒的行為。

根據《梨視頻》報導，古代富二代炫富的方式都不一樣，有些人非常高調，有錢到連皇室都不放在眼裡，西晉開國功臣石苞的兒子石崇，很喜歡和晉武帝的舅舅王愷比誰的錢多，根據《世說新語》裡記載，王愷飯後用糖水洗鍋，石崇就拿蠟燭當柴燒；王愷用赤石脂塗牆壁，石崇就用花椒。

晉武帝曾給王愷一株2尺高的珊瑚，石崇看到後就故意把珊瑚弄壞，要王愷到他家裡隨便挑，等一去才發現石崇家裡有好幾株3、4尺高的珊瑚。所幸王愷本身也是一個生活奢糜、只知道紙醉金迷的人，否則他到晉武帝面前隨便說幾句，石崇就會吃不完兜著走。

明朝奸臣嚴嵩的兒子嚴世蕃，其炫富的手段就是多妻多妾，妻妾共有27人，侍女和丫鬟的數量更是不計其數，平時睡覺不但要用象牙床，床邊還要圍著金絲帳，而且他有很奇葩噁心的嗜好，就是吐痰不喜歡吐在痰盂裡，而是吐在侍女的嘴巴裡，美其名曰「香唾壺」，坐的時候也喜歡坐在妻妾身上，美其名曰「溫柔椅」，連喝水也要侍女用嘴餵，美其名曰「白玉杯」；後來嚴嵩倒台，嚴世蕃被處決，相傳京城百姓欣喜不已，紛紛上前圍觀，可見他的人緣極差。