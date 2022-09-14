獨角獸是一種傳說生物，形象通常是頭上長獨角的白馬，給人夢幻的印象，不過世界上真的有獨角獸嗎？近日網路流傳一張號稱是「獨角獸化石」的照片，化石上確實有一根長角，但牠的身體與腿部卻形成詭異比例，真相曝光後讓不少人笑歪。

In 1663, the partial fossilised skeleton of a woolly rhinoceros was discovered in Germany. This is the “Magdeburg Unicorn”, one of the worst fossil reconstructions in human history. pic.twitter.com/rmV1vcB3LY — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) August 14, 2022

近日Twitter和Reddit出現一張獨角獸化石照，獲得20萬人按讚，化石擁有2隻腳，直挺挺地佇立在地面，底下連接一條長尾巴，頭骨上則有根又尖又粗的角骨，不過這並非獨角獸化石，而是長毛犀牛、一角鯨和猛獁象等動物的奇妙組合。

這一尊化石被稱作「馬格德堡獨角獸」（Magdeburg Unicorn），收藏於德國馬格德堡自然歷史博物館（Museum of Natural History Magdeburg），還被不少人戲稱是「人類史上最糟糕的化石復原之一」，其角骨可能是一角鯨（Monodon monoceros）的長牙，頭骨則來自長毛犀牛，肩胛骨和兩條前腿骨頭屬於滅絕的猛獁象。

美國深海探險家兼科學記者的達佩切維奇（Madison Dapcevich）表示，16世紀時，獨角獸熱潮風靡全球，當時的人認為獨角獸有淨化功能，對獨角獸存在的信念很強烈，1663年德國大草原「Seweckenberge」出土這組化石後，礙於當時考古、科學等知識技術有限，而且當時的人對神話深信不疑，據說德國物理學家奧托·馮·格里克（Otto von Guericke）稱化石屬於獨角獸，因此拼湊成這副模樣。