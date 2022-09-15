唐代一名女子從小善詩文、精通音律，但16歲時迫於生計淪為樂妓，即使她之後脫籍，但艷名早已遠播，朋友圈都是著名文人、節度使、貴胄公子等知名人物，她在42歲時愛上31歲的著名詩人元稹，但兩人感情最終沒有結果，她還為了這段感情寫下一首思念情人的名詩。

唐代女詩人「薛濤」自幼聰慧，8、9歲時就會作詩，根據《名媛詩歸》記載，薛濤從小就展現不凡的詩詞天賦，當時她的父親在梧桐樹下乘涼，有所感悟就吟誦「庭除一古桐，聳幹入雲中」，而薛濤聽聞後，隨即對出父親詩詞的下聯，「枝迎南北鳥，葉送往來風」。

不過在薛濤10幾歲左右，父親就不幸過世，她與母親相依為命，一時失去經濟支柱，導致她們生活窘困，16歲的薛濤頗有姿色，而且精通音律與詩文，迫於生計而淪為樂妓，在唐德宗貞元年間，劍南西川節度使韋皋非常喜愛薛濤，還多次召她到帥府侍宴賦詩。

直到韋皋死後，武元衡來到成都任職，他聽聞薛濤的名聲，准許她脫離樂籍，薛濤先前因樂籍身分，結識不少達官顯貴，著名詩人元稹當年喪妻後，以監察御史身份出使西蜀，早已耳聞薛濤的才氣，甚至對女方展開追求，兩人也開始了一段相差11歲的姐弟戀，42歲的薛濤還創作《池上雙鳥》描述他們的戀情。

豈料3個月後，元稹在西蜀大力反腐，被權貴打壓調離蜀地，貶到洛陽，離開前寫下「臨行訣別，不敢挈行，微之泣之沾襟」，形容兩人離別時的傷感，即使分隔兩地，他們經常用書信聯繫，薛濤還創作出一組五言古體詩《春望詞》，表達對情郎的思念，第一首以春花寄託相思情，「花開不同賞，花落不同悲。欲問相思處，花開花落時。」指相隔兩地的情人，無法同悲同歡，每當花開花落時，便會感到孤單，思念起自己的愛人。

這段遠距離戀愛維持沒多久，薛濤與元稹就漸漸不再聯繫，薛濤事後得知，元稹已娶裴淑為妻，無奈寫出一首《柳絮》，「二月楊花輕復微，春風搖蕩惹人衣。他家本是無情物，一向南飛又北飛。」用來告別他們的感情，薛濤終身未嫁，換上一襲灰色道袍，從此隱居成都浣花溪畔。