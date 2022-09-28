寶妹是爸拔從一對分手情侶手中接養過來的金吉拉，前男主人曾經對寶妹去爪，所以寶妹對被碰腳腳很有陰影，梳毛毛也會生氣，傲嬌又讓人揪心。新主人交女友時，寶妹一度很介意新爸拔被搶走，直到透過寵物溝通跟牠說媽麻也很愛牠，牠才漸漸接受，最後反倒更黏媽麻。

家裡還有九隻弟妹，也多半是被丟棄的長毛貓，巧的是顏色都很近乎玳瑁色，爸拔給我看照片，像是一群蜜蜂在吃飯，我問爸拔，這樣好認嗎？爸拔說就像雙胞胎的父母，沒有認不出自己孩子的，但高傲的寶妹不太跟弟妹往來，滿屋子的貓，總可以看到寶妹單獨的身影。

畢竟是家裡第一隻貓，爸拔對牠比較偏心，當寶妹重病時，拔爸還特地聯繫當年寶妹的女主人來看牠，希望藉此給牠多一點活下去的力量，也會時不時帶寶妹去露營，因為那時寶妹已經不良於行，爸拔媽麻就只是想單純陪陪牠看這個美麗的世界。

金吉拉貓「寶妹」過世後，還曾回來與同伴一起等飯吃。寶妹是右邊由上往下數第3隻。(圖/寶妹爸爸提供)

不同其他重病的毛孩，寶妹離世前胃口超好，爸拔為牠準備很好的營養品，也讓牠獨享整條肉泥，在爸拔心目中，牠就是十個孩子當中最重要的，所以當最後幫牠擠尿時，看牠一口氣喘不過來就離開了，爸拔自責是不是自己太用力害死了牠。

離世溝通時，寶妹說「爸拔，你沒有害我早離開，只是害我痛痛啦，我已經沒力氣了，你那麼用力幹嘛」、「我的身體已經像風乾的橘皮一樣，我忍著痛努力吃，只為陪你們更久，每一口都是愛哦」、「大天使已經把我的爪爪還給我了，我現在可以刮刮刮、磨磨磨這裡的樹幹了，好過癮啊，我又是一隻完整的貓了呦。」原來，沒有指甲這件事，是寶妹不喜歡跟家裡其他貓咪在一起的主因。

寶妹訴說的委屈爸拔都知道，「牠們都有漂亮的指甲，只有我沒有」、「沒有指甲跑不快，牠們卻總愛來追我」，寶妹在世時，總是愛東藏西躲，避開其他貓咪的打擾。當問到是否願意回來當爸媽的孩子時，寶妹調皮的露出有種可以報復的快感，「可以回去當那幾隻的小主人嗎？哇，太酷了」、「我好想讓牠們知道，不要在我面前顯擺，我才是老大。」

不過寶妹也承認，一開始不知道自己走了，還會跟其他隻在家裡一起等著爸拔放飯，但輕飄飄的身體老是對不準碗，總是一下就飄起來，讓其他隻很困惑的看著。爸拔說，「難怪寶妹走後，其他隻老是一起盯著同一個地方看，原來是看到飄在半空中的寶妹」。

最後，媽麻說她夢見一個小女孩，夢境中以稚嫩的聲音跟大家說掰掰，寶妹說這是牠上輩子的模樣，特地到夢中來謝謝爸拔媽麻，讓牠完成這輩子當一隻貓的體驗，在牠心中，其他隻都是貓，只有牠是人，所以特地呈現小女孩的模樣給最愛的媽麻看。