許多準媽媽一聽到自己懷孕後期胎位不正，大多都有進行剖腹產的心理準備，不過大陸湖南一名醫師在發現懷孕36周的孕婦胎位不正後，竟然只花1分鐘就隔著肚皮將胎兒喬正，畫面曝光後讓網友驚呼「根本乾坤大挪移！」

綜合陸媒報導，湖南婦女兒童醫院主任醫師鄭嵐琳，近日幫一名懷孕36周的孕婦產檢時，發現腹中胎兒呈現頭上腳下的姿勢，胎位明顯不正，恐導致胎盤早剝、胎膜早破和胎心音改變，嚴重時須緊急剖腹產。

不過鄭嵐琳進一步檢查後發現，孕婦的情況還沒嚴重到需要進行剖腹產，於是在病床上隔著肚皮，將胎兒喬回原位。影片中可見，醫師左手掐著孕婦肚皮確定好胎兒位置後，在右手的輔助下將胎兒翻轉，只花1分鐘左右就將胎兒轉正，後來經過超音波檢查也確認轉位成功，讓現場眾人鬆了一口氣。最後鄭嵐琳提醒，孕婦若胎位不正，千萬不能自行在家轉正，一定要交由專業醫師判斷和處置。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「醫術精湛」、「藝高人膽大」、「根本乾坤大挪移啊」、「旁觀整個過程挺嚇人的」；也有人提醒不要隨意模仿，否則胎兒若是臍帶繞頸會很危險。