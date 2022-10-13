寵物溝通還真不一定要透過溝通師，有些主人自己會找到跟寶貝的溝通方法，我曾經分享過一隻馬爾濟斯，只要牠同意媽麻的話，就會舔舔媽麻的臉，而今天這隻寶貝叫做「不點」，如果認同姐姐的問題，就會對姐姐眨眨眼，我很好奇會不會是巧合，姐姐說，不點若不同意，就會完全不搭理，意思相當清楚明白。

有天不點重病了，姐姐問牠要不要再努力看看，不點眨眼表示願意，「要不要救你？要不要開刀？」不點都眨眼，猶如給了姐姐一劑強心劑。但當哥哥提出反對意見，怕開刀不點會醒不過來時，不點開始顯得很不開心，也不太搭理姐姐了。

不點離世後姐姐很糾結，「不點是不是生氣姐姐帶你去割肉肉（腹膜炎）？」答案卻有點出乎意料，「不是生氣啦！是聽到哥哥說我可能會醒不過來，我擔心姐姐會怪自己」、「想到這，我就不敢面對姐姐，因為我也不知道我會不會醒過來。」原來姐姐解讀不點在生氣，實際上不點是不知怎麼面對如果手術失敗，姐姐會如何傷心。

不點為姐姐硬撐過來了，但出院前一天，姐姐又問了一次是否還願意再努力時，不點這回只有在「想放棄」這個選項上眨眼，且「想自己選時間」。

不點選的時間，恰恰是中午姐姐回家看完牠後又回去上班時，在沒有人陪伴下默默地離開了。姐姐相信，不點是捨不得姐姐為了救牠再花錢，而這樣的離開方式，恰恰符合不點生病期間，再怎麼痛也不叫的乖巧個性。「我不能幫姐姐賺錢錢，所以儘量不吵姐姐，痛痛也不吵，就是不要讓姐姐掛心啊。」溝通時，不點體貼的說。

「不點」在手術前悶悶不樂，是因為擔心自己醒不過來。(圖/不點姐姐 授權提供)

雖然姐姐很希望不點再回來成為家族的小孩，但因為很愧疚沒有把不點照顧好，所以還是跟不點說；「你自己選吧，下輩子你想照顧誰你就去，姐姐讓你自己決定好不好？」

「是不是姐姐覺得一直幫不點做決定太累了啊」、「可是姐姐，很多事你都有問過不點的意見，不全是姐姐決定的啊。」不點說得沒錯，姐姐養牠十五年來，每件事都會問過牠，取得牠眨眼的同意後才會去做。

這樣的人狗溝通默契，想必羨煞了很多「不知寶貝心裡到底在想甚麼」的主人，我在學寵物溝通前，如果跟我貓兒子也能這樣溝通，就不會老是對著一直盯著我看的牠生氣的說「你到底想幹嘛」了。