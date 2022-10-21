基於安全性，動物園都會在猛獸區設置安全措施，將人類和動物隔開，甚至透過標語警告遊客不要任意跨越危險區，不過伊拉克一名3歲女童近日前往動物園遊玩時，出於好玩的心態，竟直接將右手伸進有熊的圍欄內，不幸引發熊隻的獸性，右手臂當場被咬斷濺血，血腥場面頓時嚇壞現場其餘民眾，女童事後也被緊急送醫搶救。

綜合外媒報導，這起事件發生在庫德斯坦區（Kurdistan）蘇萊曼尼亞（Sulaymaniyah）的一間動物園，3歲女童18日當天和家人前來參觀遊玩，後來因為覺得好玩，就將右手伸進圍欄，不料卻慘遭熊隻攻擊，不僅右手臂被咬斷，身上也血跡斑斑。

事發後，女童被緊急送往醫院搶救，伊拉克當局也下令暫時關閉動物園，靜候調查，之後將對動物園加強安全措施；不過因為案件正在調查中，所以並未對外公布女童身分及具體的傷勢細節。

消息一出隨即掀起網友熱議，不少人指責家長疏忽，竟然放任女童將手伸進圍欄中；不過也有人認為，這起憾事之所以會發生，主因跟動物園安全措施不足有關。