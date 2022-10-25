美國一名少女近日撬開祖母的保險箱，從裡面偷走高達1萬3500美金（約新台幣43.6萬）的鈔票，並帶到學校去分送給數名同學，東窗事發後，校方搜查她的書包，卻發現只剩下2500美金（約新台幣8萬），因此呼籲有收到現金的學生盡快把錢歸還。

綜合外媒報導，這起事件發生在佛羅里達州的馬里昂郡（Marion County），一名就讀威爾湖中學（Lake Weir Middle School）的14歲少女，用螺絲起子和十字鎬撬開祖母的保險箱，從裡面偷走1萬3500美金的鈔票，並帶到學校分給數名同學。

少女被逮後，起初謊稱有不知名人士將錢給她，要求她分送出去，但經過調查，警方發現這個說法並不成立，之後少女才坦承，自己從祖母保險箱偷走一疊鈔票，厚度約15公分，而這筆錢其實是她的祖母賣掉房子後的收益，大約是她畢生積蓄的一半。

事後學校職員搜索少女的書包，發現裡面只剩下2500美金的鈔票，因此校方和警方為了追回這筆錢，共同呼籲被分到現金的學生盡快將錢歸還，且還錢之後不會受到任何懲罰，但目前僅回收700美元（約新台幣2.2萬）。至於少女則涉嫌竊盜重罪，目前仍不清楚她的犯案動機。