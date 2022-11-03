大陸陝西一名小學生參加學校舉辦的廚藝競賽，學童的父親幫忙準備帝王蟹供孩子參賽，沒想到影片曝光後，排山倒海的炫富輿論不斷在網路上發酵。對此，家長也做出回應，一句話讓酸民們秒閉嘴。

綜合陸媒報導，陝西省西安市一名國小男童近日參加學校的廚藝競賽，準備參賽的料理為「太陽花帝王蟹蒸蛋」，男童的父親蘇先生特別準備帝王蟹供孩子做飯，不料影片曝光後引起不少網友質疑一家人在炫富。

面對輿論發酵，蘇男澄清平時從未對孩子嬌生慣養，讓孩子做飯主要是為了培養獨立性格，加上當天購買的帝王蟹價格沒有特別貴，遇到促銷檔期價格也就1000人民幣左右（約新台幣4400元），更何況家裡日常生活就是如此，孩子在家也會幫忙分擔家務、照顧弟弟。最後他更無奈表示，自己無法左右他人思想，但自己也絕非故意炫富。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「「貧窮限制了想像」、「有錢真好」；不過也有不少人附和表示「這是他家的日常，沒毛病啊」、「不太喜歡炫富兩個字，人家有實力，別酸了好嗎」。