烏干達一名2歲男童近日在湖邊玩耍時，突然慘遭河馬張嘴生吞，一旁民眾目擊後當場嚇壞，不斷朝河馬狂丟石塊，沒想到河馬下秒又將人給吐了出來，萬幸的是男童僅有輕微受傷，奇蹟撿回一命。

綜合外媒報導，烏干達2歲男童伊珈（Paul Iga）本月4日在住家附近的愛德華湖（Lake Edward）玩耍，渾然不覺有一隻河馬突然靠近，並且以迅雷不及掩耳的速度，直接張口咬住伊珈，打算將他一口生吞下肚。

一旁目擊全程的巴貢札（Chrispas Bagonza）見狀後當場嚇壞，立刻撿起地上的石塊朝著河馬一陣狂丟，希望能阻止憾事發生。沒想到這招立即奏效，河馬似乎嚇得不輕，即便已經生吞一半，但牠很快又將男童吐出，接著頭也不回地潛入水中。

所幸伊珈經此一劫，僅有頭部、嘴角和手受到輕傷，被緊急送醫治療並打了一劑狂犬病疫苗後，並沒有生命危險，隨即返家休養。對此，當地警方表示，這是當地第一次發生河馬攻擊孩童的事件，幸虧巴貢札出手救援，否則後果不堪設想。