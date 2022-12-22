大陸湖南一名男子近日到鄉下買豬，豈料竟買到一隻「五爪豬」，一般豬只有四個蹄，但牠卻擁有5個，男子嚇得趕緊退還，指民間習俗深信，五爪豬是人類投胎的，若殺了牠們恐會招致厄運，因此多半選擇放生，不過五爪豬其實只是多趾症。

根據《星視頻》報導，湖南一名男子近日在鄉下買了一頭豬，交貨時也沒注意，直到將豬裝進籠子後，發現牠腳上竟擁有五個爪子，嚇得趕緊退還，指民間有「五爪豬」是人類投胎轉世的傳說，古代屠夫更是不敢殺五爪豬，多半選擇放生讓牠自生自滅。

無獨有偶，台灣雲林先前也出現一頭白豬，重達約100公斤，牠在田裡破壞農作物，最終陷入稻田泥濘中動彈不得，民眾發現後報警求助，眾人合力救援，成功將豬從田裡拉了出來，發現豬身體並未有外傷，但卻有五個蹄，推測可能是被附近住戶棄養。

台灣同樣有「五爪豬」是人類投胎轉世一說，認為貿然殺害或食用，可能會招致霉運。不過雲林縣警局斗南分局表示，五爪豬其實是一種多趾症，與豬隻胎兒時期的細胞分裂、基因及遺傳有關，並呼籲民眾別過於迷信，也不要任意棄養。