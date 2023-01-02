有別於哺乳動物，自然界中的卵生動物必須經過孵化才能來到這個世界，相較於雞鴨鵝所下的蛋經常被人類拿來飽餐一頓，企鵝蛋煮熟後的外觀卻相當特別，晶瑩剔透的蛋白猶如水晶餃一樣，讓不少網友看了嘖嘖稱奇。

近日網路上瘋傳一張照片，有網友分享了企鵝蛋煮熟的模樣，外觀乍看之下和鴨蛋大小差不多，但是蛋白的部分卻相當透明，隱約可見包藏其中的渾圓蛋黃。尤其是切開後，蛋黃呈現猶如蛋黃酥內餡般的亮橙色，質地感覺相當綿密。

不少網友看了後嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「蛋白竟然是透明的」、「為什麼要吃企鵝蛋？」、「看起來好像水晶餃包著蛋黃酥」、「顏色好漂亮，但不知道為何有罪惡感」。不過也有網友指出，照片中的企鵝蛋未必是受精卵，所以不用擔心有兩隻尚未孵化的企鵝被殺了。

事實上，企鵝也有其他罕為人知的特性，像是企鵝生長在寒冷的極地氣候，身體表面看似沒有和北極熊一樣厚實的皮毛，但其實牠們之所以不怕冷，是因為相較於其他鳥類的羽毛長在長條形羽胚上，企鵝羽毛是緊密均勻的長在黑色表皮下方，單位密度每平方公分約有9～11根，羽毛根部保暖用的絨羽和絲狀羽也特別發達。

過去就曾有國外網友分享企鵝皮膚的斷面圖，最上面一層是黑色的短毛，也就是大家常誤以為的企鵝表皮，底下則是厚厚的一層白色羽絨，能營造出空氣層，減少身體熱量散失；同時企鵝也會透過大量進食，提高皮下脂肪厚度，用來禦寒和保暖。