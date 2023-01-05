去年過年前，民眾為了買10顆雞蛋大排長龍的無奈歷歷在目。中廣董事長趙少康指出，一年過去了，農委會主委陳吉仲上個月才保證，今年不會再重演缺蛋危機，但是農委會最新估計，目前還是每天少20萬顆蛋。過年前，再度陷入缺蛋、蛋價飆漲、靠老母雞勉強下蛋的輪迴。而農委會還在壓蛋價，雞蛋繼續減產下，今年變「更貴還缺」。趙少康痛批陳吉仲除了拚政治，還做了什麼好事？農委會遇到所有問題只會補貼、甩鍋，無能至極！

「連雞蛋都搞不定，連兩年過年搗蛋！」趙少康今(5日)在臉書發文表示，雞蛋的營養豐富，最適合老人家、小孩吃，料理方式多元又美味，他自己都很喜歡。但民進黨執政下不只缺電，連雞蛋供應都處理不好，竟然讓大家連續兩個過年要搶蛋。雞蛋又少又貴，讓便利商店的茶葉蛋撐不住，接連宣布漲價，接下來恐怕蛋餅、三明治、蛋糕、菜脯蛋都要漲價了。蔡政府拖拖拉拉發的6000元現金，可能大半都被物價漲幅吃光了。

趙少康質疑，雞蛋缺了一整年，一台斤已經漲破40元大關，明明平均薪資比日本還低，蛋價卻比日本還高，台灣人連想吃個蛋都要瞻前顧後。整整一年，農委會喊了半天的輔助轉型、產業升級、設備改善到底都做到哪裡去了？陳吉仲除了拚政治，還做了什麼好事？

趙少康強調，去年他就罵過農委會，飼料價格飆漲還壓低蛋價，逼得蛋農減產，避免養得越多虧越多，是導致缺蛋因此帶動蛋價飆漲的根本問題。最近又有蛋農在PTT爆料，飼料價格沒降，農委會還在壓蛋價，雞蛋因此繼續減產，中盤商加價也調不到蛋，去年蛋是又貴又缺，今年是「更貴還缺」。唯一不一樣的只有陳吉仲借調期滿，拍拍屁股要回去教書了。他痛批，遇到所有問題，農委會只會補貼、耕鋤、甩鍋，無能至極。