農委會主委陳吉仲上月26日到基隆受訪時，才說農委會將確保農曆年前雞蛋供應無虞，近日蛋價持續居高不下外，更傳出台灣出現蛋荒。為協助低收入戶也能夠享用雞蛋，基隆市議員張秉鈞與樂活人生發展協會合作，免費提供12000顆雞蛋，予中山區的低收入戶，每戶可免費領取20顆雞蛋。

張秉鈞說，這次與樂活人生發展協會合作，共同舉辦寒冬送暖之蛋蛋的幸福，希望能藉此幫助到弱勢家庭；現首次發放的對象為低收家庭，後續將繼續提供更多弱勢族群，讓更多的人可以感受到社會的溫暖。

基隆市樂活人生簡景章理事長表示，看到市議員張秉鈞長期關懷弱勢且熱心助人，特響寒冬送雞蛋活動，購買樞冠畜牧場所，通過SGS認證無抗生素的安心蛋品，讓民眾可以吃到健康的雞蛋。

張秉鈞指出，因為人力資源有限，目前先以中山區弱勢民眾為主，同時將持續媒合更多資源，期許能幫助各區的弱勢族群都擁有蛋蛋的幸福；歡迎願意參與的熱心民眾參與募集民生物資並進行發放，更期許您我共同關懷弱勢，溫暖社會每一個角落。