男生大多對車子都很感興趣，但近日有研究指出，男性對跑車的慾望與生殖器大小有關。倫敦大學學院實驗心理學系一個團隊找了200名男性受試者，年齡介於18至74歲之間，進行實驗發現，當男性認為自己的生殖器小於平均值時，會更嚮往擁有跑車。

根據《LADbible》報導，倫敦大學學院（University College London）實驗心理學系團隊找來年紀在18至74歲間的200名男性，研究男性生殖器大小是否與購買跑車有心理聯繫，實驗中他們會給受試者假訊息，主要分為兩種，一是讓對方以為自己的生殖器尺寸比平均值小，另一種則反之，之後再詢問他們對不同產品看法，包括有多想擁有一輛跑車。

研究團隊表示，他們以考驗「購買不同產品時的記憶力」為題，實際上是了解受試者的自我觀感，衡量對日用品或奢侈品的渴望程度，發現當男性察覺自己的尺寸比平均值小時，他們就會更嚮往擁有跑車，30歲以上的男性更明顯，團隊使用其他奢侈品進行測量，但兩者並沒有關聯，此外還提供受試者個人財務、人際關係、慈善表現和身體健康誤導性訊息，同樣也沒有提升對跑車的慾望。

該研究名為《小陰莖與跑車：一個心理聯繫的證據》，發表於心理學預印本資料庫PsyArXiv，但目前還未經過同儕評審，也未獲得學術期刊正式出版，但已掀起討論，不過研究團隊也承認，他們只是提出一個有趣的問題，而且豪車廠商肯定也不願承認這項結果。