大陸河南許昌一座村莊近日出現表演活動，一名女舞者寒冬中只穿比基尼，在舞台上扭腰擺臀，隨後還雙膝跪下，拿起啤酒往身上噴灑，畫面非常性感，不過舞台下方竟還有小孩在觀看，相關影片曝光後，讓不少網友都直呼太誇張。

根據《九派新聞》報導，河南許昌鄢陵縣某村莊近日出現比基尼妹表演，還加碼啤酒濕身秀，不過當時台下有小朋友在觀看，讓不少人覺得不妥，影片發布者表示，村裡若是有長輩過壽、孩子考上大學，都會請業者來搭台表演，而且價格都不便宜，一場約3至5千人民幣（約新台幣1.3至2.2萬）。

目擊者透露，影片中的活動屬於歌舞團表演，上半場通常是唱歌跳舞，之後才會是穿著較裸露的表演，不過每當出現這種橋段時，家長都會把孩子趕回家，從影片中可見，這些小孩身邊並沒有大人，推測他們應該是自己偷偷跑出來看的。

當地縣政府回應，目前還未了解情況，將通知相關部門著手處理。而許昌夜晚最低溫度為-2℃，舞者僅穿比基尼在寒風中跳舞，甚至還要將啤酒灑在身上，也讓人看了非常心疼，不少網友表示「雖然不雅觀，但表演者也是為了錢而努力」、「天氣這麼冷，只能穿比基尼，這個錢賺得真不容易」、「就已經夠冷了，還要淋啤酒，感覺噴在身上會很痛」。

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