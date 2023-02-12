為了抵禦寒冬，一些動物會透過降低體溫的方法進入類似昏睡的生理狀態，也就是所謂的「冬眠」，美國明尼蘇達州（Minnesota）日前傳出，有隻黑熊冬眠到一半被大雪活埋，受困在涵洞中十分無助，所幸經獲救後很快又換個地方睡回籠覺。不過專家也提醒，民眾遇到這種情況不要熱心的介入施救或餵食，否則後果恐不堪設想。

明尼蘇達州自然資源部（Minnesota Department of Natural Resources）近日在臉書粉專發文指出，公路旁的涵洞是舒適的過冬地點，近日也出現一隻黑熊蜷縮著身體進行冬眠，不料融化的積雪卻將涵洞淹沒，黑熊也因此被冰包覆，受困在雪中動彈不得，而剛從冬眠狀態被喚醒的牠看起來昏昏沉沉，情況十分危急。

所幸經獲報後，這隻重達375到400磅（約170到181公斤）的大黑熊已經被自然資源部移送到保護區睡「回籠覺」，繼續安穩地進行冬眠。不過專家提醒，一旦遇到這樣的情況，千萬不要輕舉妄動，雖然有些熱心民眾會試圖用食物引誘，幫熊從積雪中脫困，但此舉可能會導致可怕的後果發生。

事實上，熊冬眠時一般很難甦醒，不僅新陳代謝和體溫會下降，心跳可減少到每分鐘9次，也不會進食或排泄，而是依靠過往積累的脂肪度過寒冬。