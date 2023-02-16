印度一名17歲少年在考試期間昏迷送醫，不過不是因為他熬夜唸書、太過操勞，而是因為他發現自己被分配到共有500名女同學、全是女生的考場，讓容易害羞的他緊張過度，最終引發身體不適，甚至連第二天的考試他都沒有參加。

根據《印度時報》報導，17歲少年尚卡（Manish Shankar）在大考第一天就早早抵達位於孫達爾加爾（Sundargarh）的考場，準備參與數學科考試，未料卻看見現場竟有多達500名女同學，而且他還是唯一的男生，這讓容易害羞的尚卡感到非常緊張，身體甚至開始出現異狀，不但頭痛還發燒，最後昏倒在考場中，被緊急送往醫院，就連隔天的考試也缺席，面對記者採訪時，他還是緊張到連話都說不出來。

尚卡的父母和當地居民控訴是承辦單位的疏失，把尚卡安排到全是女生的考場，才會導致他身體出狀況。不過學校管理部門指出，尚卡可能是在填寫資料時，不小心把性別填成女性，所以才會被安排到全是女生的考場。

考試中心負責人普拉薩德（Shashi Bhushan Prasad）指出，尚卡如果看到准考證上的性別是錯誤的，應該立刻提出、更正，考生在收到准考證的20天內，都還有機會可以更正准考證上的任何資料。