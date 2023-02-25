歷史上王朝的更迭大多伴隨著殺戮和血腥，不過清朝王室不同，甚至受到部分優待。然而，有別於末代皇帝溥儀的行蹤，歷史上都有詳實記載，外界更好奇，其他14萬皇族在亡國後又何去何從？

根據《搜狐網》報導，1912年2月12日，袁世凱逼著溥儀頒布退位詔書，清朝自此滅亡，不過溥儀當時還跟袁世凱簽訂了清室優待條件，保障了大部分皇室成員的生活，包括皇帝每月所需的400萬元以及皇族沒有修繕好的工程等費用，通通由北洋政府出錢；此外，皇族原有的財產也是自己的，日後更不需納稅。

不過1924年10月，優待條件被改了，皇族所有的待遇跟平民一樣，政府只會給皇室50萬元，雖然私產一樣沒有變動，但是皇族為了生存也不得不外出賺錢，有些人乾脆直接回老家，大部分則是為了避免遭遇危險，將姓氏改為「金」，因為愛新覺羅在滿語中有「黃金」之意；甚至還有人對自己皇族的身分避而不談，直接棄用姓氏，以原本的名為姓，像是大陸知名書法家啟功，原名為愛新覺羅‧啟功，是雍正嫡派後裔。

至於淪為平民後的皇室成員，因為養尊處優，沒有謀生能力，所以直系後裔大多從事書畫類的工作，只因為從小接受了良好的教育，在名師教導下，書法、繪畫上的成就自然比一般人甚至是專家學者們還要高出許多。另外，從事文物鑑定、考古、研究古代史方面，也大有人在，只是書畫類的較為大宗。