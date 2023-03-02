清朝慈禧太后的情史受後人關注。據說1898年美國報社指出，慈禧太后與晚清重臣李鴻章結婚，其中還提到太后藏一名英國情人，當時在國際引發討論，這名外國情人還出書，寫下與慈禧太后的戀愛經過，但經史學家考證後，發現他根本謊話連篇。

大陸導遊房博在微博提到，美國紐約時報在1898年10月22日刊登一篇報導，指慈禧太后與晚清重臣李鴻章結婚，婚禮結束後兩人還至天津度蜜月，但當時兩人已高齡60、70歲，根本是無稽之談，由於同年9月21日戊戌變法失敗，有些參與者順利逃往海外，就藉助國外媒體抹黑慈禧太后，紐約時報事後也表示，經核實此為假新聞。

值得一提的是，新聞內容還提到，慈禧太后有一個英國情人，名叫伯克豪斯（Backhouse），他在1944年過世前一年出書，介紹宮廷鮮為人知的內幕，提到他在北京一處風流場所，結識許多滿州高官，因而得知他們的秘密，例如慶親王奕劻、恭親王溥偉、輔國公載瀾等，都有龍陽斷袖之癖，而且內容寫的都很露骨。

伯克豪斯指出，1900年八國聯軍打進北京，軍隊進入頤和園搶奪珍寶，他便與對方交涉，順利保住寶物，待慈禧太后回鑾後再歸還，太后見到他後動了心，兩人開始頻繁接觸，他也成為太后的秘密情人。

不僅如此，伯克豪斯提到，朝廷官員孫家鼐（音同耐）、岑春煊想陷害他但都未成功，就連小醇親王載灃的福晉也曾收買廚師試圖毒害他，另外當時滿州官員想立被廢的光緒皇帝上位，慈禧太后知道後勃然大怒，因為她想立溥倫為帝，命人勒死光緒，又召見袁世凱想除掉他，豈料反被對方開槍射殺。

由於伯克豪斯說的故事過於離奇，且都不符合正史，史學家因而對他進行研究，發現他出生於英國中產家庭，早年玩樂敗光家產，於是跑到亞洲想翻身，曾到清朝使館工作，甚至賣過軍火，但都一事無成，最終因出書爆紅，內容其實都是他杜撰的。