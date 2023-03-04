明清時期后妃若是犯錯或不受寵，就可能被打入冷宮，但進入北京紫禁城參觀時，卻發現裡面並沒有一處名為「冷宮」的建築。專家表示，其實冷宮沒有具體位置，后妃失寵被貶所居的地方，就是所謂的冷宮。

大陸導遊房博在微博提到，翻閱《明實錄》、《清史稿》會發現，從未有一座宮殿被稱作冷宮，但正史上確實有些女性因得罪皇帝或皇太后，而被打入冷宮，例如明代末期，天啟帝的成妃李氏就因得罪魏忠賢，被關在故宮西北方乾西五所，清末光緒帝的嬪妃珍妃得罪慈禧太后，被關進故宮東北方的北三所，每位后妃被關的位置都不同。

不過乾西五所雖是冷宮，但在清朝雍正時期，卻成為弘曆的居所，就連他與富察氏的婚禮，也是在乾西五所舉辦，而乾隆即位後，乾西五所還被改建成漱芳齋、重華宮及建福宮花園，表示古代冷宮並沒有固定位置，不過后妃被打入冷宮後，除了無法再享有福利與待遇外，也表示被徹底邊緣化，永遠無法再得到皇帝的恩寵。

此外據《梨視頻》指出，冷宮一詞最早出現於元朝，元代雜劇作家馬致遠在《漢宮秋》曾寫到，「眉頭一縱，計上心來，只把美人圖點上些破綻，到京師必定發入冷宮」，日後元代戲曲中也常出現「冷宮」等說法，明代小說家也繼續使用「冷宮」一詞，而戲曲中提到的冷宮，同樣也未指哪一座宮殿，泛指失寵嬪妃居住的地方。