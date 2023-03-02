坊間有不少聲稱能預防疾病或具治療效果的偏方，大陸浙江就出現一種以童子尿煮成的雞蛋，據稱吃了可以預防夏天中暑，不過消息一傳出，立刻引起大批網友反彈，紛紛直呼無法接受；而醫師也表示，無論是童子尿或成人尿液，都不具有營養成分，更不會有醫療效果。

綜合陸媒報導，浙江東陽市一名女子上傳一段驚人影片，只見一個大鐵鍋內裝有滿滿雞蛋，隨後一名女子往鍋子裡倒入金黃色液體，而這個液體就是「童子尿」。當事人盧女士表示，每到春天她就會親自到幼稚園，收集10歲以下男童的尿液，再拿來煮雞蛋，24小時後即可食用。

盧女士聲稱，這是東陽市當地的非物質文化遺產，因為男童的尿液含有「人中白」成分，據說吃了以後夏天就不會中暑；而這些用「童子尿」煮出來的雞蛋，雖然聞起來臭臭的，但吃起來又香又鹹。

此外盧女士拍影片的目的，是為了販售她自製的「童子尿雞蛋」，一顆要價3、4塊人民幣（約新台幣13~17元）。而大陸記者採訪幾名東陽市民，他們表示當地確實有這種吃法，稱為「童子蛋」，還有人會在街邊販售。

影片曝光後，許多網友都直呼無法接受，紛紛留言，「我想吐，接受不了」、「這種食物、風俗或是啥的，還是不要傳承了吧」、「男童的尿跟女童的有啥不一樣？」、「地方風俗不予評論，但我是接受不了」、「我還以為能治絕症呢，結果只是防中暑？」、「為了夏天不中暑，連尿都不放過，你夏天注意遮陽、降溫、多喝水也不容易中暑」。

武漢大學中南醫院消化內科主任醫師施先豔指出，無論是童子尿或成人尿液，都只是人體排泄物，成分主要是人體代謝產物，包括毒素和藥物的代謝物，未經處理不能食用，且長期食用可能對人體有害，用童子尿煮成的雞蛋自然也是不能食用的。施先豔認為，雞蛋確實具有營養價值，但童子尿除了水分和人體代謝產物，沒有任何有價值的營養成分，更沒有醫療效果。