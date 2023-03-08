缺蛋現象延燒，即使行政院長陳建仁和農委會主委陳吉仲強調3月初缺蛋將有所緩解，但由於產區產能大減，日前雞蛋批發價仍調漲至每台斤55元，產地價明天起將調漲至45.5元，創歷史高價。而最近有一份最新的網路民調指出，有64％的民眾表示「缺蛋」，僅有36％的民眾表示「不缺」，引發討論。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》8日以「蛋價調漲破歷史新高，你家附近有缺蛋嗎？」為題，進行網路投票，截至今（3）日晚間21時，一共有3.8萬人投票，其中有64％的民眾認為「缺蛋」，另有36％的民眾認為「不缺蛋」，而投票的結果也讓許多網友也在留言區紛紛表示自己的意見。

而參與投票的網友表示「原本沒這麼缺！現在架上真的都空空的！誇張」、「我們家商店架上是空的沒錯，因為蛋都在倉庫且現在要分時段補貨，一次還不能補太多，因為有限購兩盒，怕客人買出去又進來買，這樣就真的缺蛋了」、「上次缺蛋也沒這麼誇張，這次真的缺，而且蠻嚴重的」、「其實是有缺，我們家都是跟蛋商叫25斤／2個禮拜，近兩次送貨都要跟別家調貨才拿的到20斤的蛋，所以現在每餐我只敢吃兩顆」、「最近連貴的蛋都買不到了，我家附近大賣場、全聯的蛋架都是空的，甚至開始放別的商品了」。