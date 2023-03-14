澳大利亞、英國及美國三國領袖，於美西時間13日在美國聖地牙哥共同宣布「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）推動方案，三方同意將逐步協助澳洲取得核動力潛艦的路徑圖。對此，中天《盧秀芳辣晚報》14日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾「台灣需要核動力潛艦嗎」，沒想到年輕人一面倒，認為「台灣沒這麼多錢吧，很危險，研發核動力潛艦，需要核能吧，花太多錢了」。

中天《盧秀芳辣晚報》14日由「辮子妹」進行街訪，對於「台灣需要核動力潛艦嗎」，許多年輕人紛紛表示「台灣沒這麼多錢吧」、「不需要浪費錢吧」、「先來做一些有意義的事情，再來搞這些東西」、「和平就解決所有事情，不用浪費錢買這個」、「很危險，因為研發核動力潛艦，需要核能吧，花太多錢了」、「買了也沒辦法應付中國大陸的攻擊」、「應該不用，不想要有戰爭」、「這是挑戰中國大陸的感覺吧」。

不過也有少數人認為，「當然需要啊，台灣那麼厲害」、「我們打造核動力潛艦是對的，台灣是一個島國，一定要有冒險犯難的精神」、「蠻需要的吧」、「澳洲都買了，台灣要跟進一下」。