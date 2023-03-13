英國蘇格蘭一名17歲少年數月前在住家附近的ATM自動櫃員機提款，沒想到就在他取出剛提領的10英鎊（約新台幣370元）後，立即遭到持刀搶劫，但他隨即察覺這位蒙面搶匪的聲音很耳熟，拉下對方面罩後驚覺竟是自己的爸爸，當場傻眼。近日這名父親的判決出爐，需面臨2年2個月徒刑。

綜合外媒報導，這起搶劫搶到自家人頭上的離譜案件發生在蘇格蘭第一大城格拉斯哥（Glasgow），去年11月19日一名17歲少年前往住家附近的ATM領錢，沒想到卻遭45歲搶匪埋伏，趁他領完錢後立即拿出預藏的刀子架在他的左臉，接著一手掐住他的脖子，將其壓制在牆上，威脅他乖乖交出剛提領的金錢。

少年雖然被持刀威脅，但他很快就從對方的雙眼和聲音，認出搶匪就是自己的老爸，震驚直呼「你是認真的嗎？你知道我是誰嗎？」搶匪第一時間沒反應過來，還說他不在乎少年是誰，氣得少年將他的面罩扯下，並質問他「你在做什麼？」搶匪發現搶到自己兒子後當場道歉，直呼「對不起，我太絕望了！」

少年當下憤而逃離現場，並跟祖母講述了自己痛苦的遭遇，接著選擇大義滅親，向警方舉報。最終少年的爸爸在家裡被逮捕，雖然一度否認犯行，最後才坦承「不知道站在提款機前的人是我兒子」，並強調會為自己的行為負責，甘願去坐牢。

地方法院近日審理此案，最後依搶劫、在公共場所持有刀械等罪名，判處男子2年2個月有期徒刑。辯護律師也提到，男子的母親、兄弟和兒子等家人都對他感到無比生氣。