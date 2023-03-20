大陸河南一名朱姓男子長年在緬甸種西瓜，想多賺點錢娶老婆，後來透過好友小李認識了現在的網戀女友，並且交往了一年多，還陸續轉帳人民幣8萬多元（約新台幣35.5萬元）給女方，離譜的是，小李最近卻告訴他，這個女友其實是自己正牌老婆，讓他當場傻眼。

綜合陸媒報導，朱男透露自己多年來一直在緬甸種西瓜，希望能存一點錢成家立業，而好友小李知道他單身後便介紹了自己老婆的閨密給他認識，由於人在緬甸的關係，所以與女方是透過網路聊天聯繫，加上彼此很有話題，很快就確定了關係。

兩人聊天3個月後，女方說自己哥哥在工地出事，需要5000人民幣（約新台幣2.2萬元），朱男覺得不是很多錢，加上是自己的女友，二話不說便匯了錢；後來沒多久，女友又以父親生病為由向他要錢，在兩人交往一年多的時間，朱男陸續給了8萬人民幣（約新台幣35.5萬元）。

終於今年朱男要回家鄉了，並且打算和女友碰面，不過讓他錯愕的是，好友小李卻打電話告訴他「兄弟，跟你交往的是我老婆，你可能被騙了！」雖然小李不斷強調自己不知情，還承諾會想辦法還錢，但朱男依舊難以接受，想硬闖小李家和「網戀女友」見面討說法，並且報警；不過在小李的哀求之下，朱男終究還是心軟沒有硬闖。

然而朱男的另一名好友看不下去，憤而向媒體爆料，朱男才下定決心赴警局報案，小李也承諾會和老婆一起還錢，至於他有沒有參與騙局，則有待警方調查。