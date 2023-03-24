邱澤都用LG筆電讀劇本追賽車賽事。（羅永銘攝）

邱澤婚後幸福甜蜜。（羅永銘攝）

邱澤今（24）日手戴婚戒帥氣出席LG筆電代言活動。他和許瑋甯結婚1年多，婚姻生活始終低調，只有老婆偶爾會在社群媒體放閃，鮮少使用社交平台的邱澤靦腆說，他也是和大家同步知道，「滿好的，就讓她來跟大家保持聯絡，讓大家知道我還在。」他也甜蜜透露手機和電腦的密碼都是老婆的生日。婚姻生活至今滿意嗎？他燦笑回答：「很幸福、很棒。」

邱澤和許瑋甯婚姻生活低調但甜蜜。(資料照片)

雖然2人鮮少放閃，但邱澤相當疼愛老婆，先前傳出許瑋甯和林依晨主演的戲劇《不夠善良的我們》，他原先也受邀軋一角，但擔心會模糊焦點而謝絕。今被問及此事，邱澤護妻心切表示：「的確會擔心作品失焦，會太專心在我們2個合體上，沒有看到她很用心準備劇本。」經紀人也補充希望讓夫妻保持私生活，現階段無論是戲劇、廣告都沒有合體的計畫。

邱澤生活上也寵妻，2人工作忙碌時段時常錯開，老婆忙拍戲，自己在家會主動打點家務，洗碗、洗衣、整理廚房一手包辦，「讓她回家有乾淨的環境很舒服。」為了不影響老婆拍戲，他也將作息調整和老婆一致，會按時上床睡覺，不讓老婆等。而許瑋甯去年遭逢外公去世打擊，話不多的邱澤也靜靜守候，「情緒難過的時候，太多話語不好，就是靜靜陪著她。」

邱澤大讚老婆許瑋甯燒得一手好菜，麻油雞燉飯、義大利麵都是她的拿手菜，以至於今年過年被老婆養胖，一度胖到70公斤，明顯幸福肥。後來靠著吃沙拉、少澱粉調整飲食，才瘦了5公斤，回到以往的平均體重。

2人婚禮至今還沒有著落，邱澤表示因為工作時間很緊湊，老婆殺青他又得進劇組，彼此都是遇到好劇本就不想錯過，但強調會辦婚禮也有這個想法，只是還需要安排，「要安排2個人時間比較適合的時間，還有場地，滿多細項要討論。」至於生子計畫，邱澤說和老婆都愛小孩，但順其自然，該來的就會來。