曾任職北市某科技公司蘇姓男子，去年涉嫌監守自盜，多次登入公司為2家國外外匯交易商所開發的系統，共盜取15萬8380顆泰達幣，並「內神通外鬼」勾結張姓友人以虛擬幣錢包藏匿洗錢。台北地檢署依詐欺、背信及洗錢罪起訴蘇、張2人，並請法院沒收檢方查扣的5萬顆泰達幣、現金190萬1901元。

起訴指出，蘇男原是某科技公司出入金部門副組長，去年3月19日清晨2時59分在住處以遠端連線登入公司為澳洲VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD.以及開曼群島Vantage International Group Limited.2家外匯交易商所開發管理之系統，再利用自己的帳密，將4萬 3380顆泰達幣，轉入張姓友人的虛擬幣錢包藏匿，被張男花用殆盡。

去年4月8日蘇男離職，卻與張男於7月5日晚間7時，前往蘇男前東家的辦公大樓樓梯間，蘇以手機與筆電，使用2名過去同事的帳密登入，將11萬 5000顆泰達幣，轉入張的虛擬幣錢包藏匿，2人約定以六四分帳。

事後因蘇男需錢孔急，要求張朋分錢包中的泰達幣，張透過層層交叉轉入虛擬幣帳戶方式，將其中的2萬 4336顆泰達幣轉入蘇男的MAX交易所錢包內，供其花用。

事後蘇男的前東家及2家境外外匯交易商，發現其泰達幣被盜，委請律師報警提告，檢察官指揮警方搜索蘇、張2人，並向法院聲請扣押張的5萬顆泰達幣、蘇的現金190萬1901元。

檢方認定，蘇、張共盜取15萬8380顆泰達幣，除起訴2人外，並請求法院沒收遭扣押的5萬顆泰達幣、現金190萬1901元等犯罪所得，至於未足額部分，則請法院依法追徵。