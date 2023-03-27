女星許瑋甯於2021年與老公邱澤無預警宣布閃婚，原以為兩人結婚後可以享受婚姻的幸福生活，沒想到去（2022）年家中發生巨變，讓她受到很大的打擊，悲痛吐心聲：「它就是一個破洞，可能一輩子都不會好的破洞。」

許瑋甯2004年以演員身分進入演藝圈，2014年因《相愛的七種設計》讓她的表現被看見，隨後出演了許多作品，精湛演技受到觀眾們喜愛，2021年更與邱澤合演《當男人戀愛時》，成為兩人定情作，同年底在IG宣布閃婚消息，震撼演藝圈。

如今兩人結婚1年多，看似過著幸福的婚姻生活，她日前接受《Bella儂儂》專訪時卻透露去（2022）年因外公離世，與家人關係親密的她，至今仍未走出傷痛。她提到事情已過去1年，自己還不能適應，「當時那個過程很像一場夢，可能因為太痛了，某些部分很像電影的蒙太奇，它好像就在你的意識恍忽之間就結束了。」她將這件事比喻為破洞，「可能一輩子都不會好的破洞，當然這會被其他事情填補，不過也因為這個破洞被開啟了，所以更會更知道死亡其實很靠近，會更害怕下一個破洞」。

不過她因此改變了與親人相處的方式，希望應對上變得有彈性，「有一段時間我很怕跟家人相處，因為那個失去真是太心痛了，我在想，如果不那麼靠近，是不是就不會那麽痛？」她目前則嘗試轉念，讓心靈有寄託，相信緣份能讓她與離世親人在未來相遇，「把情感跟受傷的部分填補好，才會有能力去愛人。」

對此，日前出席公開活動的邱澤被問及此事，他回應：「情緒難過的時候，太多話語不好，就是靜靜陪著她。」可見他除了貼心陪伴，同時給予對方心靈上的支持。