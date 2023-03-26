大陸近日瘋傳一段影片，只見一隻黃金獵犬潛入水底撿東西時，竟然在鏡頭前大秀泳技，除了一般的狗爬式之外，還展開高難度的「螺旋式下潛」，畫面曝光讓一票網友全看呆了。

根據微博上瘋傳的影片顯示，一隻黃金獵犬為了撿拾水底的東西，先是以正常的狗爬式在水中悠游，接著突然以頭朝下、身體朝上的倒立方式，一路旋轉潛入水底，直到俐落地叼起目標物後，又一秒往上狂鑽，超高難度的螺旋式泳技讓人看得目瞪口呆。

不少網友紛紛留言直呼「沒想到金毛潛水這麼厲害」、「還是轉著圈圈下去的」、「我看到都忘記呼吸了」、「游泳比我強多了，真是人不如狗啊」、「這樣不會溺水嗎？我光撿個泳鏡就嗆個半死」。

事實上，黃金獵犬源自蘇格蘭，是19世紀中期獵人培育來協助狩獵野禽的尋回犬，並且擁有絕佳的水性，可以幫助獵人將擊斃的禽類在不破壞獵物皮毛的情況下從水中拾回，再加上溫馴友善的性格，是捕獵好幫手。