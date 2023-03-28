為了加強民眾對清明掃墓祭祖防火安全印象，高雄市政府消防局特別出動超萌的「消防搜救犬」拍攝30秒短片，以民眾掃墓祭祖時需要特別注意「4不2記得」，在各種NG危險情境發生時，及時由搜救犬「旺旺叫」來提醒，並以「安全不打折」來提醒市民掃墓祭祖時也要兼顧防火安全，讓連假平平安安。

高雄市政府消防局特別出動超萌的「消防搜救犬」拍攝30秒短片，提醒民眾清明掃墓祭祖防火安全(高雄市消防局提供)

清明連假即將在本週到來，許多人除了與家人規劃出遊外，同時也安排祭祖掃墓行程。「麥擱燒阿！」更是許多消防員在清明節最想表達的心聲，原因在於民眾掃墓祭祖，往往因貪圖方便，以火攻等錯誤方式來清除雜草，這樣的行為，稍不注意不僅有火勢擴大的風險，更嚴重的話，還會釀成火燒山，此外若人離開時，焚香或燒金紙沒有確實澆熄餘燼，當風勢助長，也容易發生火災。

Danpachi-傳八：比利時狼犬、公、5歲、通過IRO高級搜救犬認證。領犬員陳孟宏：「拍攝當天”傳八”看起來兇狠有點距離，實際牠是位暖男拉………。」(高雄市消防局提供)

因此高市消防局特別挑選出通過國際「高級」認證的「傳八」、「柔依」、「阿卡」及「羅傑」等4隻搜救犬，擔任今年清明節的宣導大使，並以融化人心的萌樣，配上可愛動作及超有精神的「旺旺叫」，來提醒民眾清明祭祖一定要遵守「4不2記得」。

Roger-羅傑：拉不拉多犬、公、八歲、通過IRO高級搜救犬認證。領犬員李信宏：「拍攝當天能完美演繹，雖然是8歲高齡，依然擁有不服老的衝勁。」(高雄市消防局提供)

高市消防局表示，這是本局第一次以搜救犬作為影片拍攝主體，希望創造全新體驗。拍攝消防員不難，但是拍攝搜救犬就是一種挑戰，即使搜救犬的服從性較一般犬隻來得高，但為了拍攝需要，從搜救犬的角度、動作、姿勢到表情，必須多次試錯，才能抓到需要的鏡頭，更重要的還要兼顧搜救犬的心情。

Zoe-柔依：拉不拉多犬、母、6歲、通過IRO高級搜救犬認證。領犬員蘇冠銘：「榮幸參與宣導短片的拍攝，真的很開心，雖然是短短的鏡頭，但在攝影團隊用心調整下，努力拍出最棒的影片，期待完成版的影片上架。」(高雄市消防局提供)

消防局長王志平表示，搜救犬在災害現場中，一直以來都扮演著「神隊友」的角色，如2009年莫拉克風災、2014年高雄氣爆、2018年花蓮雲門翠堤大樓地震倒塌等…，都可以看到牠們在災難現場中不斷穿梭的身影。這次參與拍攝的4隻搜救犬，均已通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測通過高級測驗，在搜救犬中都是屬於特種部隊等級的菁英。

Kak-阿卡”：拉不拉多犬、公、7歲，通過IRO高級搜救犬認證。領犬員鄭莛芸：「來自日本的吃漢，拍攝當天看到鏡頭雖然有點害羞，但在零食的誘惑下，還是全力以赴的賣力演出，果然是一流吃漢猛男卡。」(高雄市消防局提供)

消防局特別呼籲，清明時節消防同仁都會隨時整備待命，除了結合宣導義消積極到本市主要墓地發放水袋，供市民朋友使用，並實施防火宣導外，也希望透過影片的宣傳，讓民眾了解「除草不用火」、「紙錢不亂飛」、「爆竹不燃放」、「菸蒂不亂丟」這4個清明防火大忌。在掃墓祭祖後，一定要記得「撲滅餘燼」、「帶走垃圾」這2個關鍵動作，不要讓餘燼有引燃的機會。