清明連假帶來返鄉人潮，雲林縣不少菜園趁掃墓人氣加強促銷，回收多少算多少，旅外返鄉的民眾看到高麗菜1顆10元十分驚喜，掃墓完畢直奔菜園砍菜。（周麗蘭攝）

26歲王姓青農（中）連續2年遇到菜價低迷仍保持樂天。（周麗蘭攝）

雲林縣高麗菜盛產，價格低廉，農民忍痛俗俗賣，購買者大多是本地人，清明連假帶來返鄉人潮，不少菜園趁掃墓人氣加強促銷，回收多少算多少，旅外返鄉的民眾看到高麗菜1顆10元十分驚喜，掃墓完畢直奔菜園砍菜。

雲林縣高麗菜產量比去年同期多2000多公噸，西螺果菜市場高麗菜平均拍賣價格最近每公斤5元左右，農民採收不敷成本，上個月許多菜農忍痛開放自採1顆10元，之後再整園耕鋤。

10元高麗菜對雲林縣民不算新聞，對連假返鄉民眾十分稀奇，不少菜農趁連假開放一波自採，自採1顆10元、買現成的1顆20元，不少旅外鄉親趨之若鶩，買俗菜兼體驗下田。

26歲王姓菜農在斗六市一處墓園旁種3.2分地高麗菜，昨天（1日）首日開放自採，不巧碰上雨勢，採收人數不如預期，今天氣放晴，掃墓民眾清楚看到手寫的紙板寫著「1顆10元」被吸引過去。

從新北市中和返鄉掃墓的周姓婦人一口氣買5顆表示，在台北不可能買到這種價格，現採特別新鮮，腦海可以想像炒好的高麗菜清脆上桌畫面，可惜無法帶太多。

王姓青農樂天表示，去年種包心白菜、今年種高麗菜都遇到價格崩跌，運氣實在「很好」。圍觀民眾抱不平說，市場價格與產地價格天差地別，對農民很不公平啊。

雲林縣府表示，持續媒合公司團體採購，其中農會系統採購3萬5721箱、團膳業者超過7500箱、全家及新東陽等通路部促銷1400箱、公部門機關1325箱、幼教協會544箱，迄今已消化近1000公噸。