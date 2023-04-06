隨著4月5日清明節的到來，兩岸「小三通」客運航線迎來台人往來的客流高峰，再現台人返鄉探親祭祖熱。大陸福建各地邊檢等部門除為此開設返鄉台人「快速通道」，還提供「鄉音」引導等方式，營造「兩岸一家親」的溫馨通關氛圍。

中新網報導，今年1月7日起，廈（門）金（門）、兩馬、泉（州）金（門）、黃馬等4條兩岸小三通客運航線陸續復航。自3月25日起，搭乘小三通航線的人員範圍擴大至台灣居民及其大陸配偶，兩岸小三通航班也相應增加。乘著兩岸小三通復航的「東風」，兩岸交流交往日漸熱絡。

報導指出，時值清明時節，許多台人選擇搭乘兩岸小三通航班返鄉祭祖。自4月1日起，兩馬、黃（岐）馬（祖）兩條小三通航線調增為每周14個往返航班。據福州海關披露，3月29日至4月4日，福州監管對台進出境船舶24艘次，兩岸進出境旅客772人次，環比分別增長242.86％、177.7％。

自3月25日起，廈金航線由每日2航次增加至最多12航次。廈門海事局相關負責人表示，4月1日至4日，廈金航線出入境旅客人數達6078人次，日均客流超1500人次，較3月日均客流量增長2.6倍。

從4月1日起，泉金航線由每周4航次增至6航次。泉州邊檢站執勤四隊教導員邢麗麗說，泉金航線迎來返鄉祭祖的小高峰，「每天都有4、50名台胞搭乘泉金航線入境」，回鄉祭祖台人多攜老扶幼。

報導指出，針對清明兩岸小三通台人返鄉客流量大，福建各地邊檢、海事、海警、海關等部門密切合作，透過合理調配人員、開設返鄉台人快速通道、為台人提供鄉音引導等方式，營造兩岸一家親的溫馨通關氛圍。