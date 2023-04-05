江家阿太公江棋壽曾指示祖墳不得遷移。（程炳璋攝）

江家子孫趁清明返鄉祭祖，到宗祠祭拜祖先牌位。（程炳璋攝）

楠西區江家古厝是全台最大單姓聚落，祖厝宗祠被列為台南市定歷史建築與傳統聚落，傳承25世，自阿太公江棋壽來台已302年開枝散葉，子孫們每年清明返鄉齊聚祭祖，5日250人在祖墳行三跪九叩，由江家祭祀公業逐一發紅包與紅龜粿。

江棋壽是江家第12世子孫，清朝時隨著「鴨母王」朱一貴到台灣執行「反清復明」，失敗後在楠西區落地生根。他過世後遺言不得遷墓，祖厝背靠鹿陶山，子孫開枝散葉。

江家前從江棋壽起傳承3代大致以養鴨為生，成為地方大宗族，傳至70多年前，逢男丁稀少，開始招贅，如今有的子孫雖不姓江，也屬同宗，納入族譜，每逢清明隨著返鄉祭祖。

今年清明祭祖返鄉子孫約250人，子孫7代同堂為19世至25世。19世最大輩分為67歲的江勝良，25世為剛出生的1歲男嬰。5日子孫們在林棋壽祖墳齊聚三跪九叩，完成祭祖儀式，發放紅龜粿與紅包。

第20世子孫江武珀家住桃園，在台北上班，每年清明祭祖都返鄉擔任司儀，捐出祖厝部分所有地供江家祭祀公會使用。

江家古厝宗祠三合院旁，共有13條護龍，每條護龍即為一房子孫居住，除了有宗祠牌位，家廟祭祀東方大帝，子孫成立江家祭祀公業，每年舉辦會員大會，今年5月14日將開會修改章程。

台南市政府將認為江家古厝具有特殊歷史定位，將其宗祠列為市定歷史建築與傳統聚落。文化部編經費修繕，提供遊客入內參觀。

江家古厝前方一座蓮花池塘，子孫認為屬風水池，關乎江家後代興旺，近日已申請重建，讓水池終年滿水，聚氣聚財。