來自上海的87歲王姓老婦每年都會來台探望女兒及孫子，然而2019年底來台探親時，卻剛好遇上疫情，女兒當時擔心年事已高的母親，搭機返陸會有染疫風險，於是拖著拖著王姓老婦就逾期停留，直到近期移民署推出「自行到案」專案，免收容、免管制，讓她順利返鄉。

現年87歲的王姓老婦來自上海，每年都會來台灣探望女兒及孫子，2019年底來探親時，剛好遇上新冠疫情襲捲全球，因為年長者的高死亡率，女兒嚇到都不讓她出門。

王姓老婦的女兒白小姐說，當時考量到媽媽年事已高，搭機會有染疫的風險，也擔心要面臨返鄉嚴格的檢疫程序及昂貴的隔離費用，於是拖著拖著，媽媽就在台灣逾期停留，而且待得愈久，媽媽就愈想家。

終於等到疫情正式解封，白小姐打電話到新竹縣服務站，得知移民署正推動「自行到案」專案，就趕緊備妥機票來辦理自行到案。王姓老婦拿到單次出境證時，難掩開心情緒，頻頻向新竹縣服務站同仁道謝，直說「好開心，終於可以沒後顧之憂的回家！感謝疫情過去，也謝謝移民署的專案！」

移民署指出，內政部移民署自今年2月1日起推行「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間符合資格的自行到案者，不僅只需繳納最低新台幣2000元罰鍰，更適用免收容、免管制入國（境）之規定。

新竹縣服務站表示，受到新冠疫情影響，讓許多外來人口逾期滯留在臺灣，近期各國疫情已趨緩，國際往來也恢復正常流通，移民署希望 透過專案的實施，幫助他們能盡快順利返回家鄉。

新竹縣服務站也呼籲，自行到案的專案將於6月30日結束，移民署也正推動修法，加重在台逾期停（居）留的處罰，裁罰金額朝提高為3萬至15萬元及管制來台期間最高為10年推動，請民眾鼓勵身邊已經逾期的親友主動自行到案，及早返國回鄉與家人團聚。