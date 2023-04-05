台南市中西區因交通方便、自動櫃員機多，成詐騙車手提領天堂，3月遭瘋狂提領，次數居各區之冠，警方啟動「斬手」專案，4日下午3時埋伏逮捕易姓車手，當下溯源逮捕羅姓、陳姓監控者，3人遭依詐騙罪嫌移送台南地檢署偵辦。

詐騙集團春季全面發動攻勢，詐騙案件又掀一波高峰，受害者遍布全台，台南市中西區統計3月共被提領近百筆款項，冠於全市各區。

台南市警2分局近日組專案，多次逮捕面交車手，另鎖定特定集團追查。4日下午獲報1件假投資的詐騙案，即動員埋伏，當場逮人。

54歲李男是個生意人，最近從手機簡訊接獲詐騙集團散布訊息，佯稱股票投資名師介紹飆股，誘惑加入投資的聊天群組。他加入後遭洗腦深信不疑，先後多次以自動櫃員機匯款、面交方式，共交付90萬元，直到對方放話要他再度投資50萬，否則恐涉及洗錢，才令他醒悟。

李男遭強迫投資，跑到警局諮詢，警員一聽秒知他被當成詐騙肥羊，要他不動聲色再與對方約定面交，警方埋伏現場，等假扮「投資專員」的未成年易姓車手上門，一舉將他逮捕。

警方隨即查知易男附近還有23歲羅姓男子、20歲陳姓男子負責緊跟監控，警車在金華路與永華路口攔下兩人共乘的汽車，一併帶回依照詐欺罪嫌、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。

台南市中西區約有240部自動櫃員機，交通便利、銀行林立，成車手最愛提領的熱區，上個月遭詐騙車手以郵局為主瘋狂提領近百次，台南市警2分局已鎖定提領對象查緝，近期逮捕面交車手3次。