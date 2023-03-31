為防範青少年遭詐騙或遭吸收擔任車手，北市少年警察隊與教育局合作，31日在育成高中體育館辦理校園法治教育宣導活動。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為加強民眾防詐觀念，防範青少年遭詐騙或遭吸收擔任車手，持續執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」宣導策略，台北市少年警察隊與教育局合作，31日在育成高中體育館辦理校園法治教育宣導活動，讓犯罪預防觀念紮根校園，以有效提高學生「識詐」知能，提升青少年防詐資訊觸及率。

少年隊透過從警超過30年以上的資深刑警親身辦案經驗，提醒青少年如何保護自己，強化宣導青少年勿受金錢誘惑而淪為詐欺車手及被害人，同時灌輸青少年法治觀念，以避免遭詐欺集團利用從事不法情事。

為將防詐宣導能量提高，發揮更有力的識詐強度，除了透過員警生動的宣講內容，以各類型詐騙及社會矚目即時案例分析，還有活潑的警察大叔舞蹈、太鼓達人、扭蛋等趣味遊戲，另製作淺顯易懂的防詐圖文，以重點文字突顯防詐宣導資訊，透過多元活化方式進行宣導，使學生們在歡笑中深刻牢記各類型詐欺及法律觀念。

少年隊長吳坤安表示，詐騙集團經常利用青少年求職打工需求，以「只是幫忙拿錢不構成犯罪」、「未成年當車手不會坐牢」或「當車手很好賺」及「少年犯罪無前科」等話術，及少量報酬引誘青少年擔任車手或提供人頭帳戶，實際只是詐團為了躲避追緝而設下斷點，將風險轉嫁給無知的青少年，使其淪為詐欺共犯。但其實青少年除將面臨法院相關刑罰或保護處分外，另依民法第187條規定，車手的父母(監護人)也將連帶面臨巨額賠償。

警方也提醒家長應多關心子女生活，共同從事正當休閒活動，並注意子女的出入時間、來往對象、身邊財物等行為是否異常。平常要培養孩子金錢、存款正常使用的習慣，避免詐騙集團以短期大量金錢引誘少年賺取佣金，透過親子討論溝通，可有效避免偏差行為問題發生，並可適時尋求相關資源協助。