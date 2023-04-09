警方準備真假鈔混合的百萬現金，假意交付給女車手再奪回。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

詐騙集團車手扮演角色百百種，警方追捕車手也需諜對諜，台南市警5分局8日中午為逮捕1名面交車手，拜託30歲女警喬裝60歲婦人，同事假扮加油員與剪票員，等現款交付後，一擁而上將其制伏，發現車手竟也是60歲的許姓婦人。

台南市60歲婦人在網路認識自稱在敘利亞擔任醫生的台灣男子，對方藉口回台開設醫院，慫恿婦人投資，婦人四處借錢遭家人發現起疑，詢問之下才知遭詐騙，當下報警。

警方一面請被害婦人與詐騙成員約定面交，一面找女警假扮成被害人出面交錢。警方決定由30歲的女警葉蕙慈擔綱被害人角色。為避免詐騙嫌犯起疑，許多同事從家中帶來多套長輩穿的舊衣服，提供女警穿上老氣服裝，加上戴帽戴口罩，喬裝成60歲的被害婦人模樣。

當天葉姓女警帶著真假鈔混合的100萬元前往約定地點，雙方先約在加油站，男警一度喬裝成加油員監控，不料對方又改地點在台南火車站，並要求在車站內廁所清點現金，一群男警又改穿上剪票員背心，偽裝成台鐵員工。

葉女在女廁內將錢交給對方，以「到門口清點比較亮」為由，將車手引到廁所門口，喬裝的男警一擁而上將其壓制，奪回現金袋。發現落網的許姓女車手竟是60歲高齡的婦人。

許婦為高雄人，她供稱擔任車手可以抽成才加入集團，惟語帶保留，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌將許婦移送臺南地檢署偵辦。