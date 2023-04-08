警方將涉案嫌犯依詐欺等數項罪嫌移送法辦。（警方提供）

彰化蕭姓男子上月因求職落入詐騙集團圈套，被拘禁並淪為提款贓款的車手。前天蕭男受指示到員林警分局旁的兆豐銀行提領百萬元鉅款時，被接獲通報的警方帶回警局，他乘機供出自身遭遇，讓警方再循線同案共犯，全案訊後已依詐欺等罪嫌移送法辦。

員林警分局偵查隊長蕭志旺指出，該分局4月6日接獲銀行轉報，有1名帳戶遭警示的持有人在銀行臨櫃逾提領約140幾萬元款項，該分局立即派員到場，發現蕭姓及徐姓男子疑似是車手，分別在銀行內、外，員警隨即以關心名義將蕭、徐2名男子帶回警局。

蕭男談話間吞吞吐吐，疑有隱情，經警勸說後，他表示，上月底，他在報紙的求職廣告欄看到建築相關工作，他應徵後遇到徐男及田男，並被兩人帶到汽車美容公司工作數天之後，被兩人以薪資轉帳為由，交出個人證件來辦理公司帳戶，並將存摺、提款卡及印章等交出。

蕭男供稱，事後他發現遇上詐騙集團，並被要求臨櫃提領2百萬元贓款，他領款後乘隙脫逃，雖一度逃到台南，但還是被找到，並被強押帶至桃園市觀音區日租套房內拘禁多日。4月6日當天，他由田、徐2男開車從桃園市強押至員林警分局斜對面的兆豐銀行臨櫃提款。

警方意外追出案外案後，隨即又再查出同案的田男也在銀行附近接應，立即派遣警力圍捕，經一番追逐後，在巷弄內拘捕田男到案，並查扣涉案手機7支、存摺3本、提款卡1張、公司申請資料1本、公司大小章4顆、賓士車1輛及2百萬元贓款。

全案警方訊後，田、徐、蕭姓等3人被依傷害罪、詐欺罪及違反《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送法辦。

員林分局分局長葉文啟表示，詐騙手法層出不窮，詐騙集團以在家賺錢、兼職打工等話術，或以合法工作為包裝，騙取求職者名下金融帳戶，最後不但淪為人頭帳戶，有的甚至被利用成為提款車手，提醒求職民眾應再三查證，避免掉入詐騙陷阱。