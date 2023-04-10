本土藝人「黑面」林郁順日前與警政署長黃明昭同場直播宣導防詐，今天他來到彰化，與彰化縣警局局長張國雄合體打詐，他表示，詐騙手法層出不窮，最近以投資詐騙最多，曾有被害人不甘心遭騙1000萬元心血錢而尋短，人財兩失，令人唏噓。

近日包括藝人梁佑南及郭子乾等，都到彰化與警方合體宣導防詐，長期支持警察的本土藝人「黑面」，也在今天到彰化宣導反詐騙，他與彰化縣警局局長張國雄開直播，戳破詐騙集團慣用技倆。

「黑面」說，據他了解，全國民眾被詐騙的總金額高達數百億元，最近的詐騙手法以投資詐騙最多，詐騙集團假冒財金界或企業界名人名義，誘騙民眾加入所謂的「飆股」等社群及群組，誘騙民眾不斷投入金錢投資，民眾等到發現被騙時，「連一張衛生紙也看不到」。

「黑面」強調，天下沒有白吃的午餐，民眾接到不明來電或簡訊時，務必要｢一聽、二掛、三查證｣，隨時撥打165反詐騙專線，就可以分辨是否為詐騙。

張國雄指出，詐騙集團已盯上最近實施中的全民共享領6000元措施，詐騙集團犯罪手法不斷翻新，民眾一定要提高警覺，只要對不明電話或簡訊感到可疑，就要撥打165反詐騙專線或110報案電話尋求協助，該局也將透過各種管道加強宣導、打詐。