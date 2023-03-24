台中市70歲鄧姓婦人日前至新光銀行欲提領2百萬元，向行員稱要修繕房屋，被勸阻疑詐騙，沒想到半個月後她捲土重來，還加碼至3百萬元，還好她很幸運，銀行員跟警察都察覺婦人疑似遇上愛情詐騙，最終讓鄧婦打消念頭並連絡其子女溝通，為老婦守住養老本。

鄧姓婦人日前至南區新光銀行與提領2百萬元現金，銀行員關懷詢問時，察覺其疑似遭遇愛情詐騙，找來員警共同勸說，打消其取款念頭，沒想到時隔半個月，市警第三分局正義派出所警員陳冠宏、劉文祥接獲詐騙報案，又是鄧姓婦人，趕抵溝通勸阻。

銀行員表示，這名婦人欲提領300萬元的款項，稱欲作為住家遮雨棚修繕費用，進一步詢問卻面有難色，不願再多做說明，行員只好請來員警和她溝通，釐清是否另有隱情。

鄧姓婦人見員警到場仍是三緘其口，不願向警方透露領錢用途，強調自己都知道不會被騙，請警方不要過度關心，雙方溝通一度陷入膠著。警方與行員使出洪荒之力勸說，鄧姓婦人終於再次打消提領鉅款的念頭，擔心婦人再陷詐騙集團的話術，員警也在事後聯繫鄧婦子女，請其協助多加關心，家屬對警方的謹慎也表示十分感謝。

警方表示，儘管網路普及且智慧型手機相當普遍，仍有許多長輩是3C苦手，甚至不會上網，缺乏接收詐騙新知的管道，提醒民眾，即使長輩獨居，也可透過定期電話關心，聊天時幫他們更新防詐資訊，預防長輩遭詐。

警方也呼籲，「假網路購物」、「假投資」、「假愛情交友」、「假冒親友」、「解除分期付款」等均為常見詐騙手法，民眾接獲陌生電話或加入好友應多加小心求證，如有疑問亦可隨時撥打反詐騙專線165或報案專線110，由警方即時為您解惑。