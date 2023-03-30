警方又逮捕郭姓男子查扣贓款約62萬元。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

64歲的黃姓男子接獲自稱為健保局人員電話，稱他身分證遭人盜用，積欠健保費3萬3700元，且名下帳戶涉案，又有稱主任檢察官電話，要他協助暫緩執行及分案資金調查公證，他聽從指示將80萬現金交付詐騙集團車手，警方獲報立刻偵辦，當天就抓到車手和上游，查扣贓款約68萬元。

經了解，64歲的黃姓男子於28日接獲自稱是健保局人員電話，指稱他身分證遭人盜用，積欠健保費3萬3700元，且名下帳戶還涉及洗錢案件，要他配合檢警單位調查，隨後又接獲自稱主任檢察官電話，要他協助暫緩執行及分案資金調查公證，黃男在一連串話術洗腦下，信以為真，聽從指示帶著家中的現金80萬元至小港區漢民路某約定地點，將現金交付詐騙集團車手。

黃姓男子交付款項後才告知家人此事，家人提醒可能是詐騙，急忙到小港分局漢民派出所報案，警方立即成立專案小組調查，經調閱沿線路口監視器，掌握車手特徵及交通工具，循線於1小時後，在鳳山區民生路逮捕23歲的黃姓車手，並查扣6萬5000元贓款，他稱這些錢是酬勞。

經警方持續擴大偵辦，發現黃嫌曾搭乘計程車至小港區世全路將詐騙款項交付另1名上游車手，掌握是1名32歲的郭姓男子，隨即前往小港區住的地方將他逮捕歸案，並查扣贓款約62萬元等贓證物，但62萬再加上原先查扣的6萬，與被害人損失的80萬兜不攏，警訊後全案偵辦後依詐欺罪送辦。