56歲李姓男子參加LINE暱稱「陽性指揮官陳時中」為首的詐欺集團，該集團專門以猜猜我是誰、假網拍的手法詐財，李姓男子擔任取款車手，至少在北市10處提領近百萬元得逞，直到某次在超商提領被員警巡邏盯上，才失手被逮。他供稱不知「陽性指揮官陳時中」到底是誰，每次都在LINE接獲他指示提領，並將提款卡、贓款交給其他集團成員，自己可抽1％作為獲利。

北市警方去年8月3日在南港的超商逮捕他，發現他在去年7月間，密集在中正、中山、松山等區的銀行臨櫃或ATM取款；之後警方也緝獲他的同夥車手並移送，但始終不知「陽性指揮官陳時中」的真實姓名、年籍資料。李10起提領犯行都被判刑1年至1年2月，但尚有其他案件未審結，還未定應執行刑，檢警也針對幕後的詐團擴大偵辦中，務必要揪出這名冒用前衛福部長陳時中的詐團首腦。

根據調查，中年失業的李姓男子，去年6月間起，參與LINE暱稱「陽性指揮官陳時中」為首詐騙集團，擔任提款車手。該詐欺集團以假冒親戚「猜猜我是誰」以及假網拍的手段，詐騙被害人，這些被害人轉帳至人頭帳戶後，李再依「陽性指揮官陳時中」指示，先至指定地點向共犯領取人頭帳戶提款卡及密碼，再到ATM領錢，並抽取1％金額作為獲利，隨後再交付剩餘贓款和提款卡給同夥，他共分得約9000多元。

據了解，警方陸續查獲該集團車手，年紀都在50至60多歲不等，是個中老年車手集團；而被騙的，因主要是「猜猜我是誰」的受害人，也大多是銀髮族，不過其中的假網拍詐欺，也有我國在加勒比海的邦交國、聖露西亞籍在台男子受騙。