有巨額200萬元匯入戶頭不是福是禍！斗六市一名賣鞋女子戶頭被匯入200萬元，她打算領款時，銀行行員發覺金流異常通報警方協助，女子一開始很不諒解銀行多事，警方分析後果後，女子打消提領的念頭。

一名40多歲從事賣鞋的女子日前接獲友人下訂200萬元的大訂單，不久戶頭果然匯入200萬元，她隨即依照指示到銀行提領，銀行櫃員關懷她的用途，女子堅決表示要提領給上游廠商。

銀行櫃員及科長通報警方協助，因該筆金流顯有異常，斗六派出所巡佐王文君、警員蘇均雅前往。

領款女子表示，為何她領自己的錢出來有何不對，她要交貨款給上游廠商。不過銀行查證匯款人用途，匯款人表示200萬元是要請代書購買土地，明顯與賣鞋女子說詞不一。

警詢問女子有無鞋子的照片？是否曾與該友人交易過？女子表示手機沒有鞋子照片，但與友人面交過。

警方詢問領款女子其友人的背景，女子說從手機軟體認識僅約半個月。警方當場告知賣鞋女子是詐騙，因為該筆鉅款從他人戶頭匯入，且用途顯然不是買鞋，金流有跡可循一定查得到，若是詐騙案件，她即是提款的車手，女子聽聞後放棄提領。

斗六分局提醒，手機通訊軟體不時會有陌生人請求加好友，此類情形務必提防，以免被假交友，出借帳戶淪為車手。