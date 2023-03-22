兆豐銀行遭假美鈔集團詐兌案，台商張東徑被訴從大陸取得面額100元的假美鈔1490張，再找來曾任蔣經國侍衛官的洪篤昌等同夥當掮客，找車手到兆豐銀行敦化分行兌換假美鈔詐領數千萬元，台灣高等法院考量洪篤昌犯罪情節較輕，有情堪憫恕之情，而依刑法第59條規定酌減其刑，依行使偽造有價證券罪判刑1年。緩刑3年。

同案被告張東徑依行使偽造有價證券罪，判刑1年5月，緩刑5年，並應依刑事緩刑協議所載的給付方式支付損害賠償。張愛莉判刑2年。緩刑4年。扣案之犯罪所得都沒收。

張東徑在2016年間透過洪篤昌等人，分別將偽造之百元美鈔交付張愛莉，張取得當日或翌日將偽造之百元美鈔攜至兆豐銀行敦化分行，致使不知情之行員陷於錯誤，同意其存入聯盛公司外幣帳戶以兌換成新台幣，由張東徑等人朋分花用。

張愛莉另由其他管道取得偽造之百元美鈔各3千張、2萬張，取得當日將上開偽造美鈔攜至兆豐銀行敦化分行，致使不知情之行員陷於錯誤，同意其存入聯盛公司外幣帳戶以兌換成新台幣，再朋分花用。

高院斥責張東徑等人助長偽造他國貨幣犯罪及偽造鈔券之流通，紊亂社會交易秩序、國內外美鈔流通之貨幣體系，且本案美鈔數量非少，造成告訴人遭受之損害非輕，所為誠屬不該，惟念及犯後終能全部坦認犯行，並與銀行達成刑事緩刑協議，給予緩刑宣告。